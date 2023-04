En plus du Robotix’s Village, 25 équipes s’affronteront autour de la thématique : The cherry on the cake. Autour de cette finale et de ce thème se cachent de nombreux mois de préparation et de programmation. Les équipes devront confectionner des gâteaux, ranger les cerises ou les ajouter "on the top" pour récolter un maximum de points et remporter la finale. Plus d’informations sur le concours sur le site du SPARKOH !.