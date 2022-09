Du 20 au 24 septembre, 5 des plus belles voix jazz féminines belges au Marni de Bruxelles

BARBARA WIERNIK "Ellipse"

ELLIPSE : omission d’un ou plusieurs éléments de l’énoncé sans que celui-ci ne cesse d’être compréhensible.

Une ellipse est un espace libre, voire libéré ; un espace nu entre les lignes et entre les notes.

Entre musique de chambre, jazz et chanson, "Ellipse" est le nouveau projet de Barbara Wiernik. Les silences suspendus ainsi que la délicatesse des sons qui les entourent et qui les lient le caractérisent. L’originalité du quartet repose sur le choix des instruments. Autour de la voix de Barbara, on retrouve Hélène Duret à la clarinette et clarinette basse, Sigrid Vandenbogaerde au violoncelle et Bart Quartier au vibraphone et au marimba. Les musiques de la plume d’Alain Pierre et de Barbara sont pétillantes et gaies, pleines de couleurs et de vibrations, de fraîcheur et de poésie. (Jeudi 22 septembre : 20h).