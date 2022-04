Du 20 au 24 avril, "Danses en Fête" mettra à l’honneur la danse sous toutes ses formes

Initiée par L’Association Francophone des Ecoles de Danse (AFED) et La Fédération Professionnelle du Secteur Chorégraphique (RAC), en partenariat avec Central à la Louvière, le Réseau des Scènes Chorégraphiques de Wallonie et avec le soutien d’Asspropro, l’intention est de rassembler un nombre important d’opérateurs, quels qu’ils soient, petites ou grandes structures, qui présentent un intérêt commun pour la danse et la création chorégraphique.

" Danses en Fête ! " réunit ainsi une grande variété d’opérateurs culturels, compagnies ou écoles de danse, artistes, chorégraphes, lieux de création ou de diffusion. Le but est de mettre en lumière cet art sous toutes ses facettes et de donner une visibilité à tous ceux qui font la danse, avec la danse ou pour la danse.



Pour sa première édition, " Danses en Fête ! " rassemblera une cinquantaine d’activités dans sa programmation unique, comme autant de variations autour d’un même thème : spectacles, initiations, expériences participatives, jeune public, workshops, performances, projections, open studios, flashmobs, parcours urbains, et autres happenings.