Du 10-0 subi par Anderlecht au 5-0 du Barça contre l’Antwerp : les pires défaites des clubs belges en Europe

Pour retrouver la pire défaite européenne de l’histoire des clubs belges, il faut remonter à la saison 1956. C’est bon signe quelque part. Lors de la deuxième édition de l’histoire de la Coupe des Clubs champions, le Sporting d’Anderlecht reçoit une fameuse déculottée face à Manchester United.

Au premier tour, les Mauves s’inclinent 10-0 à Old Trafford. Un score sans appel face aux futurs demi-finalistes de la compétition qui ont notamment fait sombrer Anderlecht grâce à un quadruplé de Dennis Viollet et un triplé de Tommy Taylor.

D’autres casquettes, les Bruxellois en subiront au cours de leur longue histoire européenne. On retiendra notamment la défaite 6-1 contre le Real Madrid lors de la Coupe UEFA 1984. La bande à Franky Vercauteren avait subi la loi d’Emilio Butragueno (auteur d’un triplé) en huitième de finale.

Plus récemment, Anderlecht a bu la tasse en Champions League face au Paris Saint-Germain (5-0 en 2017-2018, 0-5 en 2013-2014).

Les Mauves peuvent toutefois se consoler puisqu’ils renseignent les deux plus grands cartons belges en compétition européenne. Paul Van Himst et les siens avaient refilé un 1-10 au FC Haka (quintuplé de Polleke) et un 9-0 au Derre City lors de la saison 1966-1967.