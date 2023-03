Du 01 au 31 mars, L’ASBL Entrevues lance l’opération Violettes en faveur des chiens guides à Liège et en Wallonie

L’asbl Entrevues est une association dont le but est de former des chiens guides pour des personnes mal ou non-voyantes.

Elle a vu le jour en 1989 grâce à Benoit Carton, ingénieur agronome, amoureux des chiens, qui perdit la vue et décida de mettre en place un Centre de Chiens pour Aveugles. Au fil des années, ce centre va prendre de plus en plus d’importance et changera de nom en 2002 pour devenir " Entrevues ".

L’objectif est de permettre aux personnes mal ou non voyantes d’être le plus autonome possible.