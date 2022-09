DTM Spa-Francorchamps : Victoire pour le Norvégien Olsen, Muth 13e, abandon pour Vanthoor

Parti en pole, le Norvégien Olsen a remporté la première des deux courses disputées sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il a résisté au retour de l’Allemand Götz qui termine deuxième. L’Autrichien Preining complète le podium. Côté belge, Esteban Muth termine 13e alors que Laurens Vanthoor a été contraint à l’abandon.

L’Autrichien Lucas Auer est agressif au volant de sa Mercedes et met la pression sur le leader Dennis Olsen sur Porsche mais rentre au stand alors qu’il reste 30 minutes de course. Olsen rentre quelques tours plus tard et ressort des stands avec plus de trois secondes d’avance. L’Autrichien est rapide sur la piste de Spa et revient mais doit à nouveau rentrer au stand et ressort 24e et doit même abandonner quelques minutes plus tard suite à un problème de pneu alors qu’Olsen retrouve la tête de la course.

Mais la fin de course n’est pas des plus tranquilles pour le Norvégien qui a désormais l’Allemand Maximilian Götz à ses trousses. Ce dernier met la pression sur Olsen mais le Norvégien est solide et conserve son avantage pour s’imposer à Spa. Götz est deuxième et l’Autrichien Preining complète le podium.

Les Belges Laurens Vanthoor et Esteban Muth réalisent une belle course mais connaissent finalement des fortunes diverses. Muth prend la tête à 19 minutes de l’arrivée mais le Belge tente de pousser un maximum sur son train de pneus du départ et n’est pas encore rentré au stand. Il ressort 19e après son arrêt au stand et remonte tout de même quelques pilotes pour terminer en 13e position. De son côté, Vanthoor a, lui, été contraint à l’abandon et confirme son manque de chance depuis le début de la saison malgré ses bonnes qualifications et son bon début de course puisqu'il pointait à la 4e position après quelques tours.

Au championnat, le Sud-Africain van der Linde conserve la première place avec 110 points, devant l’Allemand Rast et l’Italien Bortolotti, tous deux avec 93 unités.