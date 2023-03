DTB Team Challenge : Maellyse Brassart en argent à la poutre, Fien Enghels en bronze aux barres asymétriques

Après la 2e place de l’équipe féminine belge samedi au DTB Team Challenge de gymnastique artistique samedi à Stuttgart, en Allemagne, les finales aux agrès étaient disputées dimanche. Trois de nos représentantes avaient réussi à se classer en ordre utile pour y prendre part. Elles sont montées sur deux podiums.

Maellyse Brassart a obtenu l’argent à la poutre avec un score de 13.133 (5.3 en difficulté technique et 7.833 en exécution, la meilleure en finale). La Bruxelloise n’a été devancée que par l’Allemande Jessica Schlegel (13.433). Fien Enghels est montée sur la 3e marche du podium aux barres asymétriques grâce à ses 13.666 points. Elle a réussi une belle exécution (8.166) mais son exercice ne présentait qu’une difficulté de 5.5. La victoire est revenue à l’Américaine Zoe Miller (6.4 de difficulté et 8.233 d’exécution) avec un total de 13.666. La Néerlandaise Sanna Veerman a obtenu la 2e place (14.233). Jutta Verkest n’a pu, elle, éviter la 6e et dernière place au sol (11.666).

Trois podiums ont également été obtenus par les juniors dont une première place par Naomi Descamps à la poutre grâce à ses 12.666 points. Chez les garçons, Roméo Jost s’est classé 3e de la finale aux anneaux (13.000) et 5e de celle au sol (12.900). Kyano Schepens a lui obtenu le bronze aux barres parallèles (13.033) et a terminé 4e à la barre fixe (12.400).