Dropiz : une alternative aux couches jetables pour une parentalité zéro déchet

Dropiz tente de soutenir les familles et les professionnels de l’enfance qui ont décidé de continuer à faire des efforts écologiques.

Créée en février 2021 (en plein confinement), c’est à la base un projet d’accompagnement à la parentalité zéro déchet, proposant un service à la carte de location et nettoyage de couches lavables.

Zoé, Loÿsa et Anouk ont sélectionné les modèles de couches et développé des partenariats avec une blanchisserie (La Petite Suisse) et de nombreux acteurs de la petite enfance (maisons de naissance, cafés poussettes, Eco-tribu, Amala, ​ etc.). Aujourd’hui Dropiz accompagne près de 100 familles.

"Chez Dropiz on croise beaucoup de parents qui reçoivent des pressions énormes (pression écologique, pression au travail, pression d’être un parent impeccable etc.) et on essaye toujours d’enlever un peu de cette pression, car pour nous c’est ça la vraie écologie, la véritable harmonie entre l’humain et son environnement. J’espère que dans le futur ça se concrétisera par des parents épanouis, qui auront eu le temps de faire des choix conscients, avec moins de pression de la part de leur environnement", explique Loÿsa, co-fondatrice de Dropiz.