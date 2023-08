"Drop zones" surchargées à Ixelles : des corrections sont attendues rapidement

La Commune d’Ixelles semble victime de son succès. Les autorités communales se disent conscientes du problème et déterminées à réagir.

Depuis le 7 juillet, une phase test avec des "drop zones" tous les 200 mètres est mise en place dans la commune d’Ixelles. Avec des avantages et inconvénients.

Les avantages ? Quasiment plus aucune trottinette ne traîne ailleurs désormais, selon la Commune. Les emplacements pour les parquer sont respectés.

Mais tout n’est pas rose pour autant. Les places réservées pour les vélos et trottinettes partagées sont surpeuplées à de nombreux endroits. Exemples : Porte de Namur, rue Stassart, Flagey, devant le théâtre,…Ce qui peut embêter les utilisateurs et utilisatrices qui se retrouvent alors bloqués au moment de laisser leur véhicule. En effet, les applications ne leur permettent plus de se garer en dehors de ces zones. Pendant ce temps, le compteur tourne, allongeant de facto le montant de la facture.

Contacté par téléphone, Yves Rouyet, échevin de la mobilité à Ixelles, comprend les inquiétudes et assure que des solutions sont prises dans des délais très courts.

"Nous avons créé une centaine de 'drop zones' sur voiries communales. Et oui, on a parfois été très surpris, soit par un très grand succès, avec des 'drop zones' qui débordent, soit par peu de succès. Suite à cela, ce qu’on fait tout cet été, ce sont des ajustements. Si ça déborde, on élargit la zone. De plus, à certains endroits confrontés à un amas de trottinettes, comme à l’entrée du théâtre, on va sans doute supprimer la 'drop zone' et en créer 2 ou 3 plus petites aux alentours. Nous faisons des ajustements au cas par cas et on évalue presque tous les jours la situation".