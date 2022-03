Drones de livraison, meringues sans œufs… Un labo pour tester les projets d’entreprises les plus innovants, à Nivelles

"Il y a encore plein d’applications qu’on ne connaît pas. On en découvre encore tous les jours. C’est ça qui est excitant, s’enthousiasme Emilien Watelet. Dans le domaine de la sécurité, de l’agriculture, de la livraison, les livraisons médicales par exemple". Parmi les secteurs mis en avant par Cap Innove, celui-ci est sans aucun doute celui qui a le plus d’ambitions et de valeur ajoutée. Il représente aujourd’hui dix pourcents des projets soutenus par l’incubateur. Les porteurs de projet dans le domaine de l’agroalimentaire et du développement durable sont évidemment plus nombreux. Parfois des ponts se créent même entre les deux secteurs, comme pour "Jöy", la start-up lancée par Hugo Phipps et son partenaire : "On cherche à revaloriser un sous-produit alimentaire, en l’occurrence de l’eau de cuisson de légumineuses, en développant un substitut végétal aux blancs d’œufs issu et destinés aux professionnels de la pâtisserie". De quoi préparer meringues, guimauves et autres gâteaux destinés aux intolérants ou aux végans. Jöy est accompagné depuis plusieurs mois et va passer à un nouveau stade : la recherche de fonds pour enfin voler de ses propres ailes et commercialiser son produit. Chaque année, sur près de deux cents projets soumis à Cap Innove, une trentaine passent la rampe et deviennent une véritable entreprise.