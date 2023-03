Drone en mer Noire : la Russie met en cause l’espionnage américain

Le ministre russe de la Défense a affirmé mercredi lors d’un appel avec son homologue américain que le "renforcement" des opérations d’espionnage menées par les Etats-Unis était l’une des causes de l’incident entre l’aviation russe et un drone américain en mer Noire.

"Les causes de l’incident sont la non-observation par les Etats-Unis de la zone de limitation des vols annoncée par la Russie et établie du fait de la conduite de l’opération militaire spéciale (en Ukraine), ainsi que le renforcement des activités de renseignement contre les intérêts de la Russie", a indiqué Sergueï Choïgou, cité dans un communiqué du ministère russe de la Défense. "Les vols de drones américains stratégiques au large de la Crimée sont de nature provocante, ce qui crée les conditions pour une escalade en mer Noire", poursuit ce communiqué publié après l’appel entre M. Choïgou et Lloyd Austin.