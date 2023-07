Drôle de père: une rencontre entre un papa et sa fille

"Drôle de père" a reçu les prix de jury Cinévox et de la critique au Festival du Film de Namur en 2017. Découvrez cette touchante chronique familiale le jeudi 27 juillet à 20h30 sur La Trois.

Après cinq années d'absence où il a voyagé pour apprendre la cuisine, Antoine revient à Liège, bien décidé à ouvrir son propre restaurant. Mais le retour s'avère plus difficile que prévu. L'état de santé de sa mère s'est aggravé. Antoine est pris de remords. Il pense à Camille, la femme qu'il a aimée et la mère de leur petite fille Elsa qu'il n'a jamais rencontrée. Il se décide à aller la voir, mais lorsqu'il frappe à sa porte, Camille est sur le point de partir pour un voyage d'affaires important. Elle attend la baby-sitter qui tarde à arriver. Camille panique et demande à Antoine d'attendre la baby-sitter pour ne pas rater son avion. Pris au dépourvu, Antoine accepte. Il est bien loin de s'imaginer que la baby-sitter n'arrivera jamais et qu'il va se retrouver seul face à sa fille pendant trois journées d'été.