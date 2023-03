Drôle, absurde et mélancolique, Laurence Bibot en scène, ''Roméo et Juliette'' en danse et le Festival du Documentaire

''Je Playback'' le tout nouveau seul en scène de Laurence Bibot !

D’un côté, il y a les archives télévisées conservées par la Sonuma ; de l’autre, il y a Laurence Bibot qui s’en amuse dans des capsules parodiant les archétypes féminins… Après les avoir livrés aux réseaux sociaux puis rassemblés au Musée de la Photographie de Charleroi à l’occasion de l’exposition "Studio Madame", c’est désormais sur scène qu’elle vous propose de (re) découvrir ses playbacks. Au menu de la soirée : des playbacks donc mais également une foule d’archives que Laurence s’est amusée à classifier pour passer à la loupe la grande Histoire de la télévision à travers la place de la femme dans les médias et la manière dont nos traditions et notre société ont évolué depuis son avènement. Un spectacle drôle, absurde et mélancolique. Laurence sera là, présente, en vidéo, en playback, en direct, dans le public, en chair et en son. Ce ne sera pas un one woman show, ce ne sera pas un documentaire ; ce sera un spectacle playback, une forme audacieuse ! Laurence Bibot vous donne rendez-vous les 13 et 14 avril à Wolubilis pour Son ''Je Playback''. Infos et réservations : wolubilis.be

Rendez-vous à Charleroi pour découvrir ''Romeo et Juliette Suite''.

Chorégraphe universellement reconnu, Benjamin Millepied fut un temps directeur du Ballet de l’Opéra de Paris avant d’en démissionner pour se consacrer à sa propre compagnie installée à Los Angeles. C’est cette compagnie de seize danseur·se·s qui vient à Charleroi, seule étape en Belgique, défendre avec fougue et virtuosité son interprétation de ''Roméo et Juliette''. Partant de l’argument éternel de l’histoire d’amour contrariée, il l’installe dans notre monde contemporain. Millepied prend le parti de filmer en direct et hors scène les danseur·se·s dans les coulisses du théâtre ou dans des décors urbains. Il en donne ainsi une vision absolument familière qui s’adapte à notre environnement. ''Romeo et Juliette Suite'' par Benjamin Millepied est à voir les 6 et 7 avril prochains aux Écuries de Charleroi. Réservations : charleroi-danse.be

Avis aux amateurs de documentaires ''Le Festival International du Documentaire Millenium'' un événement international majeur qui se déroule chaque année à Bruxelles et propose le meilleur du documentaire international.

Une sélection inédite de films du monde entier, ainsi qu’une programmation belge des plus exigeantes. Engagé, le Festival Millenium révèle des documentaires dont les thèmes sont liés aux grands défis du 21e siècle, pour un monde plus juste et équitable. Pour sa 15e édition anniversaire, le Festival Millenium a pour Président d’honneur, le célèbre artiste dissident Chinois Ai Weiwei. Le festival est organisé dans plusieurs salles de cinéma et de spectacle à travers la capitale du 26 mars au 6 avril. Toutes les infos sur : festivalmillenium.org