Droits humains : la Turquie condamnée pour l’incarcération du journaliste Deniz Yücel

L’arrestation en février 2017 de Deniz Yücel avait soulevé une vague d’indignation et de mobilisation en Allemagne et empoisonné les relations entre Berlin et Ankara, deux pays liés notamment par la présence de trois millions de Turcs en Allemagne.

Finalement libéré en février 2018, Deniz Yücel avait été autorisé à quitter la Turquie pour l’Allemagne, conduisant à un dégel des relations entre les deux pays.