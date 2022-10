Droits humains en Inde : Antonio Guterres (ONU) critique le bilan du Premier ministre Modi

La minorité musulmane en fait particulièrement les frais dans la partie indienne du Cachemire, depuis que le gouvernement Modi y a imposé son autorité directe en 2019.

La pression s’est également accrue envers les critiques du gouvernement et les journalistes, en particulier les femmes reporters, dont certaines sont violemment harcelées en ligne.

Beaucoup reste à faire pour faire progresser l’égalité des sexes et les droits des femmes

L’Inde doit "protéger les droits et les libertés des journalistes, des militants des droits humains, des étudiants et des universitaires" et garantir "le maintien de l’indépendance du système judiciaire indien", a encore déclaré Antonio Guterres.

"La voix de l’Inde sur la scène mondiale ne peut gagner en autorité et en crédibilité qu’à partir d’un engagement fort en faveur de l’inclusion et du respect des droits humains dans le pays", a-t-il souligné, ajoutant que "beaucoup reste à faire pour faire progresser l’égalité des sexes et les droits des femmes".