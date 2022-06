Droits des femmes aux Etats-Unis : après la décision de la Cour suprême, quels sont les Etats qui interdiront l’avortement ? (carte)

Vendredi, la Cour suprême des Etats-Unis a enterré l’arrêt "Roe v. Wade" de 1973 qui jusque-là garantissait les droits des Américaines à avorter. Immédiatement, certains Etats (Missouri, Dakota du Sud, Indiana) ont annoncé que l’avortement devenait illégal sur leur territoire ou qu’ils allaient adapter la législation afin d’y d’interdire l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Quelles conséquences cette décision de la Cour suprême va-t-elle avoir à l’avenir sur le droit des femmes américaines à disposer de leur corps ? Le Guttmacher Institute (un organisme non gouvernemental qui fournit des données sur la santé sexuelle et reproductive aux Etats-Unis et dans le monde) a classé les Etats américains sur le thème du droit à l’avortement :

les Etats qui interdiront certainement l’avortement

les Etats qui sont susceptibles d’interdire l’avortement

les Etats qui ne devraient pas interdire l’avortement dans un délai d’un an

les Etats dont la législation protège le droit d’avorter

Nous avons projeté ces données sur notre carte.