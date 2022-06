Droits des enfants : Bernard De Vos demande un meilleur accueil des mineurs étrangers non accompagnés

Bernard De Vos a également formulé trois recommandations quant aux actions à entreprendre en collaboration avec les pays d’origine. "Que les accords de coopération avec les pays dont sont issus la majorité des jeunes soient considérablement renforcés et pérennisés ; que ces mêmes accords prévoient un soutien des associations locales qui travaillent avec des jeunes et enfin que ces accords prévoient qu’en cas de retour volontaire, celui-ci soit préparé et inclue un accompagnement du mineur."