Droits de la nature : en Nouvelle-Calédonie, les requins et les tortues sont les premiers animaux à en bénéficier

En 2021, le fleuve Tavignanu situé en Haute-Corse a fait l’objet d’une déclaration des droits de la nature. Une action symbolique, mais inédite, initiée par la mobilisation du collectif corse collectif La Coalition afin de protéger le deuxième plus grand fleuve de Corse d’un projet d’enfouissement de déchets. À l’époque, la mesure était inédite en France.

Mais la Nouvelle-Calédonie a récemment franchi un pas supplémentaire, puisqu’elle octroie désormais des droits juridiques aux tortues marines et aux requins. Cette mesure a été adoptée par la province des îles Loyauté le 29 juin dernier. Plus précisément, les tortues et les requins de cette province pourront bénéficier du statut d’entité juridique naturelle. En d’autres termes, leur cause pourra être plaidée devant les tribunaux administratifs et judiciaires de Nouvelle-Calédonie en première instance (les appels se feront à Paris), par le biais de porte-parole d’associations de défense des animaux et de l’environnement ou directement par le président des îles Loyauté.

Les captures et mises à mort seront désormais proscrites dans cette province, tout comme la tentative de nuire à ces animaux ou à leur habitat. Selon son stade de gravité, le préjudice porté à l’un de ces animaux pourra être qualifié de délit d’écocide, sanction la plus sévère en termes de droit pénal environnemental français, en vigueur depuis 2021. Et d’autres animaux pourraient peut-être prochainement rejoindre la liste.