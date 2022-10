Droits de l’Homme : l’ONU dénonce le durcissement de la loi russe sur la "propagande LGBT"

Deux lectures sont encore prévues, avant que la chambre haute du Parlement, le Conseil de la Fédération, ne l’étudie et qu’elle ne puisse être soumise pour signature au président Vladimir Poutine.

"Le Haut-Commissaire appelle les législateurs […] à rejeter cette proposition, à abroger la loi existante, et à prendre des mesures urgentes pour interdire et combattre activement la discrimination et la violence fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre", a indiqué sa porte-parole.

Volker Türk "note également que l’exclusion, la stigmatisation et la discrimination de tout groupe au sein d’une société sont corrosives, constituent une cause profonde de violence et ont un impact négatif sur la société dans son ensemble", a-t-elle ajouté.