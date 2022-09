Droits de l’homme et Ouïghours en Chine : Pékin fustige le rapport (jugé "politique") de l’ONU

Sans les confirmer, le rapport onusien estime par ailleurs "crédibles" les accusations de torture, violences sexuelles voire viols dans les établissements d’internement au Xinjiang.

"Il n’est pas possible de tirer des conclusions plus larges quant à savoir s’il y a eu des schémas plus larges de violences sexuelles" et liées au genre dans ces centres, note toutefois l’ONU.

Le rapport ne reprend toutefois pas à son compte les accusations occidentales de "travail forcé" mais souligne des "éléments de coercition" dans le programme de promotion de l’emploi au Xinjiang.

L’ONU n’utilise pas non plus le mot de "génocide" pour décrire la situation dans la région.

Un terme utilisé par Washington, mais aussi par l’Assemblée nationale française ou encore les représentations du Royaume-Uni, des Pays-Bas ou du Canada.

"Cela montre que les mensonges fabriqués par les Etats-Unis et les Occidentaux se sont complètement dégonflés", s’est félicité jeudi le porte-parole chinois Wang Wenbin.

La Chilienne Michelle Bachelet, dont c’était mercredi le dernier jour à la tête du Haut-Commissariat après un mandat de quatre ans, a tenu in extremis sa promesse en ayant publié le document peu avant minuit à Genève.