Droit : peut-on vraiment diffuser nos parties de jeux vidéo ?

En 2018 et 2019, une disposition européenne avait fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion : l’article 13 de la nouvelle directive sur le droit d’auteur. Cette disposition avait pour objectif de faire peser sur les plateformes la responsabilité des contenus diffusés, et non pas uniquement sur les utilisateurs qui postent ces contenus.

Beaucoup de personnalités et d’utilisateurs présents sur ces différentes plateformes ont craint qu’à cause de l’article 13 et de son interprétation, les fournisseurs de services de partage de contenu en ligne censureraient tout contenu pour éviter d’être tenus responsables. Il y avait une peur que les plateformes comme Twitch et YouTube, par exemple, procèdent à un filtrage extrême du contenu pour éviter de devoir payer des droits d’auteur.