Droit passerelle : 5,4 milliards d’euros, c’est le montant total des aides versées par le gouvernement fédéral ces deux dernières années

Le montant total des aides versées par le gouvernement fédéral aux indépendants s’élève à 5,4 milliards d’euros pour ces deux dernières années. Des aides perçues via ce qu’on appelle le droit passerelle. Un terme régulièrement entendu depuis le début de la pandémie de Covid.

Le droit passerelle est une allocation financière octroyée à un ou une indépendante qui doit interrompre totalement ou partiellement son activité à cause de mesures soit prises par le gouvernement, soit à cause d’événements graves qui entraînent une baisse du chiffre d’affaires. C’était le cas après les différents types de droits passerelles liés à la pandémie de Covid-19, il y a eu aussi le droit passerelle après les terribles inondations de l’été dernier et enfin il y a depuis ce 1er avril et jusqu’au 30 juin, un droit passerelle pour les entreprises impactées par la guerre en Ukraine.

Un soutien jamais vu depuis des décennies

On s’en doute, c’est surtout en 2020, avec les deux confinements et les nombreuses fermetures, que le droit passerelle a été le plus utilisé. Au total, trois milliards d’euros ont été versés cette année-là. En 2021, il y a eu aussi de nombreuses fermetures et là, la facture s’élève à 2,4 milliards d’euros. Quant à ce début d’année 2022, on approche des 45 millions d’euros. Le droit passerelle représente deux ou trois millions de dossiers rentrés au fédéral. C’est un soutien jamais vu depuis des décennies.

Mais, derrière ces histoires d’argent, il y a bien évidemment des entreprises, des indépendants, des indépendantes et certains secteurs plus touchés que d’autres, notamment l’HoReCa ou l’événementiel.

Et plus encore lorsque vous travaillez dans l’Horeca événementiel, comme Fabian Hermans pour qui le droit passerelle a été absolument fondamental, dit-il : "L’activité a été à l’arrêt totalement. Moi, je suis très content d’avoir pu bénéficier de ce droit passerelle parce que le bas de laine, tout le monde a un bas de laine, mais à un moment donné, les réserves s’effacent. Sans le droit passerelle, je n’aurais pas pu garder ma maison, j’aurais peut-être dû vendre ma maison. Honnêtement, grâce à ça, j’ai pu continuer à vivre normalement".

Après le Covid, les prix de l’énergie et la guerre en Ukraine

Toutes les entreprises n’ont pas pu être sauvées, mais le droit passerelle a permis à nombre d’entrepreneurs d’être maintenus sous respirateur et de passer le cap avant de reprendre une activité. Une activité qui aujourd’hui encore n’est pas tout à fait revenue à la normale car il y a maintenant tous les frais liés aux prix d’énergie et à l’augmentation des matières premières. La crise du Covid semble s’éloigner, au moins pour quelques mois, mais c’est à présent une autre crise qui arrive, celle de l’énergie, avec une explosion des prix depuis le début de la guerre en Ukraine.

Un nouveau droit passerelle spécial Ukraine a été mis en place par le gouvernement fédéral pour les indépendants dont le chiffre d’affaires a chuté d’au moins 40% à cause de la guerre. Cette mesure ne concernera pas un nombre significatif d’entreprises. Par contre, les prix de l’énergie, ça touche tout le monde, et encore un peu plus le secteur de l’Horeca. Fabian Hermans est aussi représentant de l’Horeca bruxellois et il lance un appel au monde politique.

"Si on n’a pas de gaz et pas d’électricité ou qu’on est réduit à devoir avoir le minimum, on ne sait pas travailler. Donc, il faut que le gouvernement prenne des responsabilités là aussi pour pouvoir tenir le cap. On ne demande pas un tarif social, on demande juste l’obligation de nous fournir au tarif le plus cohérent et le plus correct possible".

Des discussions au niveau régional

Si le droit passerelle est une compétence fédérale, l’énergie est essentiellement une compétence régionale. Des discussions ont donc été engagées avec le gouvernement bruxellois, nous a expliqué Fabian Hermans. Est-il envisageable, et sous quelle forme, d’aider spécifiquement le monde entrepreneurial, très dépendant de l’énergie ? Réponse peut-être dans les semaines à venir.

Le droit passerelle n’est donc pas près de disparaître et il sera maintenu jusqu’au 30 juin, au moins.