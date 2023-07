Droit de vote à 16 ans aux européennes : casse-tête constitutionnel pour la majorité fédérale, vers un vote facultatif pour tout le monde ?

La Cour constitutionnelle a annulé jeudi l’obligation, pour les jeunes de 16 et 17 ans, de s’inscrire au préalable sur la liste des électeurs s’ils veulent voter aux élections du Parlement européen, sans toucher toutefois à l’extension du droit de vote à cette catégorie d’âge.

Tombée à la veille de la Fête Nationale, la décision de la Cour n’a pas eu le temps de perturber la vie du gouvernement fédéral. Mais celui-ci va devoir rapidement trouver une solution, sous peine de gros problèmes politiques et constitutionnels.

Pas de discrimination

La loi donnant la possibilité aux jeunes de 16 et 17 ans de participer aux seules élections européennes a été votée l'an dernier. Cette loi demandait cependant une inscription au préalable. Le vote devenait dès lors obligatoire une fois l'inscription actée, tout comme pour les plus de 18 ans.

Cette loi faisait de la Belgique le quatrième pays de l’UE (après Malte, l’Allemagne et l’Autriche) à autoriser les jeunes de 16 et 17 ans à participer aux élections du Parlement européen. Elle est entrée en vigueur le 1er mai dernier. Une campagne d’information avait déjà été lancée.

Cette disposition électorale était prévue dans l’accord de gouvernement, les partis de la coalition n’étaient pas peu fiers d’offrir à 280.000 jeunes de participer à la vie démocratique, via les élections européennes du 9 juin 2024.

Mais avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle, tout est à refaire ! La Cour estime qu’il n’est pas justifié de subordonner l’exercice de ce droit de vote à l’obligation de demander à être inscrit sur la liste des électeurs. Il n’y a pas de raison selon elle, à contraindre les jeunes de 16-17 ans à s’inscrire. La Cour a donc annulé toute la loi.

Faire vite

Toutefois, des jeunes ont déjà commencé à s’inscrire.

Pour parer aux demandes de cet arrêt, il n’y a désormais que trois possibilités :

1. Supprimer ce nouveau droit de vote ; c’est politiquement difficile pour le gouvernement fédéral de se désavouer, après s’être vanté de jouer les pionniers en Europe.

2. Rendre effectivement le vote obligatoire pour tous dès 16 ans, mais cela risque aussi d’être politiquement difficile d’imposer subitement de voter à 280.000 jeunes dès 16 ans, surtout pour des élections ayant lieu en période d’examens scolaires. Cela risque aussi de poser des problèmes d’organisation pratique.

3. Rendre le vote pour les élections européennes facultatif… pour tout le monde ! Comme le rappelle en effet, le constitutionnaliste de l’ULiège, Christian Behrendt : "l’obligation constitutionnelle de vote, cela ne vaut que pour les élections de la Chambre et des Communautés et de Régions. Cela ne vaut pas pour le Parlement européen ! Théoriquement, on pourrait dire que le vote pour les élections européennes, on le rend facultatif pour tous les électeurs. D’ailleurs, en Flandre, pour les élections communales et provinciales, il n’y a plus d’obligation de vote".

Le gouvernement fédéral se retrouve avec un dossier délicat à régler au plus vite. Au cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, "on étudie la question", dit-on.

La majorité est visiblement embarrassée mais devra rapidement trouver une solution dès le mois de septembre.