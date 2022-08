Droit de suite : un an après, le secteur infirmier est-il toujours en manque d'oxygène?

Le ministre prévoit de changer les règles, et de prendre en compte pour le salaire dorénavant les tâches accomplies et non plus le diplôme. Une erreur, selon Alda Dalla Valle​​​​​​​ : la classification IFIC – cette nouvelle façon de faire – " lisserait " les compétences. " Ce serait à travail égal, salaire égal. Donc c’est une non-reconnaissance, une gifle faite à notre profession par la non-reconnaissance des compétences requises et de la formation continuelle ". De levées de boucliers se sont déjà fait jour dans la profession afin que le ministre et ses services revoient leur copie et prennent en compte d’autres facteurs.

Il faudrait une " classification de fonctions spécifique aux infirmières et aux aides-soignantes qui tiennent compte des compétences et des formations. C’est tout à fait possible ".

85% du personnel infirmier est de sexe féminin. Le bien-être au travail, il faut, selon Alda Dalla Valle, aussi qu’il passe par une flexibilité du patronat par rapport au rythme de vie. Les horaires sont " ingrats ", le turn-over important, les temps sont souvent partiels (pour se libérer pour le cercle familial). Les normes actuelles datent d’il y a 30-40 ans. Pour redonner du sens au travail et être dans son temps, il faudrait donc retirer des tâches administratives, remettre plus de personnel qualifié aux soins, améliorer la logistique… Ce qui permet aussi de dégager plus de temps pour que le travailleur de la santé soit auprès de ses patients.