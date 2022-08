"Droit de suite" : toujours pas de cadre autour des "robots tueurs". Pourquoi ce blocage entre les pays ?

Ils sont appelés robots tueurs. Ils ont déjà été utilisés dans plusieurs guerres et pourraient changer profondément les conflits armés. Les armes létales autonomes sont dans le viseur de la Belgique depuis plusieurs années déjà. En 2018, notre pays a fait un premier pas symbolique en interdisant leur utilisation dans de futures opérations militaires. On parle de pas "symbolique" puisque cette interdiction n’engage que la Belgique.

Le cœur de l’enjeu est international. Depuis 2014, des débats ont lieu à Genève dans le cadre de la Convention de l’ONU sur l’interdiction et la limitation des armes. Mais toujours pas de décision ni d’accord. Qu’est-ce qui bloque ? Stéphanie Lepage a fait le point ce matin sur La Première dans le "Droit de suite" avec Jonathan Bannenberg, chercheur au Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP).

Quand on parle de robot tueur ou de systèmes d’armes létaux autonomes, on fait référence à "toute catégorie d’arme qui détecte et attaque une cible en se basant sur des données récoltées par des capteurs plutôt que directement par des humains". D’après Jonathan Bannenberg, il existe différents niveaux d’autonomie : "A l’extrême de ce spectre, on retrouve des systèmes d’armes dont les paramètres de missions peuvent changer au cours d’une opération sans intervention humaine". Ils sont à distinguer des drones qui restent dirigés par un humain.