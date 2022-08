"Droit de suite" sur les maisons de repos : "On pourrait utilement alléger la norme de personnel infirmier"

Six mois après ce scandale, des améliorations des normes et réformes doivent toujours avoir lieu. Vincent Frédéric, secrétaire général de Femarbel, fédération représentant 400 MDR en Wallonie et à Bruxelles, nous éclaire sur les mesures qui restent à être mises en place dans le secteur.

Le plus de personnel possible au chevet du résident

Tout d’abord, il souligne "l’urgence" de revoir les normes d’agréments, qui ont été établies il y a quarante ans, et ne répondent plus en partie à la réalité du terrain. "On constate en effet que les normes actuelles sont insuffisantes, car tous les établissements ont du personnel en excédent. Le plus important est d’avoir le plus de personnel possible au chevet du résident. Il faut des modifications plus fondamentales des normes d’agrément : on les a fondées en 1982, elles sont très anciennes, et inspirées de l’hôpital. On a une évolution linéaire de l’exigence de personnel infirmier : ce personnel accomplit tout une série de tâches qui ressortissent d’autres catégories de personnel. On aurait beau augmenter la norme de personnel infirmier, on arrive déjà presque plus à la respecter tellement la situation de pénurie est grave."

Et de résoudre ce problème de pénurie en répondant "à une question qui n’a jamais été posée : qui fait quoi ? Le personnel infirmier, sa pratique relève de l’art de guérir, c’est réglementé, et une série d’actes leur sont réservés. A deux reprises, en 2006 et en 2019, on a délégué un nombre extrêmement important d’actes infirmiers vers le personnel soignant. Donc l’infirmier joue un rôle de délégation contrôle, mais est-ce qu’on a besoin d’un infirmier pour servir un plateau-repas, pour refaire des lits, pour vérifier le stock de langes dans la chambre ?

On pourrait utilement alléger la norme de personnel infirmier

"On pourrait utilement alléger la norme de personnel infirmier, la compenser par plus de personnels soignants, plus de personnels de réactivation mais aussi plus de personnel assistants logistiques, et au final, plus de personnels au chevet du résident."

Et pour concrétiser ce changement, le secrétaire général appelle à "une réflexion ouverte, sans tabou, quitte à fâcher la corporation des infirmiers", et des simulations de budget, avec redistribution du personnel, "car il n’est évident pas question de licenciements."

"Nous sommes persuadés que nous pouvons alléger la norme de personnel infirmier tout en gardant la qualité, mieux les valoriser dans leur fonction de contrôle de qualité, et libérer le personnel là où il est absolument nécessaire, dans les hôpitaux."