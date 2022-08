Droit de suite

Les centres qui accueillent les enfants placés par le juge dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). A ce niveau-là aussi, on manque de moyens. Selon la juge, 474 enfants sont sur la liste d’attente pour avoir un lit dans un centre.

"Il y a 474 enfants au 1er juin, à qui moi ou un de mes collègues avons dit : "Ne t’inquiète pas mon petit, on va te protéger, tu ne vas plus devoir rester dans la famille qui te maltraite. On va t’éloigner de ton milieu familial". Ils sont 474 entre 0 et 18 ans à attendre que nous tenions cette promesse." Et parmi tous ces enfants, certains sont plus en danger que d’autres mais tous sont dans l’urgence.

Valérie Glatigny est la ministre compétente pour l’aide à la jeunesse en FWB. Elle reconnaît le problème du manque de place : "On a renforcé plusieurs services et on continuera à renforcer les services d’aides à la jeunesse d’ici la fin du mandat. On a augmenté les moyens de 13% depuis le début du mandat structurel. Notre priorité, c’est un renforcement des services qui pratiquent de la prévention parce que nous pensons que c’est la meilleure façon d’éviter les placements."



Des propos qui font réagir la juge : "C’est une bonne chose pour les enfants qui ne se feront pas maltraiter dans 10 ans. Mais demandez aux 474 enfants qui sont aujourd’hui maltraités s’ils trouvent que c’est une bonne idée qu’ils soient la partie sacrifiée des enfants et vous aurez votre réponse…"

Michèle Meganck clôture en questionnant les limites de la maltraitance. "Le but de la prévention, c’est d’éviter la maltraitance. Mais peut-on éviter la maltraitance liée à la toxicomanie, à la maladie mentale, à la pauvreté ? Là, on est dans des questions presque idéologiques ou méthodologiques. La prévention ne peut pas faire de mal mais ça ne veut pas forcément dire qu’il y aura moins de maltraitance."