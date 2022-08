"Droit de suite" : le scandale des "Panama Papers" a-t-il fait bouger les lignes de la traque à l’évasion fiscale ?

Des textes forts (encore plus forts) et des moyens supplémentaires, voilà sans doute une des clés pour limiter encore davantage l’évasion fiscale. Le juge Michel Claise dénonçait ainsi, sur l’argent récupéré par l’État belge : "Ce n’est rien du tout. Si on prend en compte l’argent illicite qui serait parti du territoire, on l’estime déjà à 30 milliards. Il y a de quoi pleurer. Et il faut aussi se méfier : quand des chiffres sont annoncés par le SFP Finances concernant les recettes fiscales, elles incluent les enrôlements (et pas nécessairement l’argent rentré dans les caisses de l’Etat)." On aurait donc le sentiment d’avoir un montant de récupération qui ne correspond pas à la réalité. "Le manque cruel de moyens, il est là. Et la volonté politique de répondre à ce manque cruel, elle n’est pas là" déplore le juge.