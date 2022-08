"Droit de suite" : l’acclimatation n’est pas toujours simple pour les mères et enfants rapatriés de Syrie

Concrètement, la séparation entre mère et enfant aurait eu lieu très vite après l’atterrissage. "Les mères vont tout de suite en prison et les enfants vont à l’hôpital où ils font un check-up médical. Et puis les enfants vont soit dans des familles d’accueil soit dans des institutions."

Il y a un enfant qui a arrêté de parler après la séparation avec sa mère

Une mère explique par exemple que son enfant, qui était préparé pour cette séparation, a eu une réaction très émotionnelle, ne voulant pas se séparer de sa mère. "L’enfant a mouillé le lit et appelait sa mère pendant des jours", explique Hannan Jamaï. "Il y a un enfant qui a arrêté de parler après la séparation avec sa mère."

Et ces comportements ne sont finalement pas liés avec ce qu’ils ont vécu en Syrie, malgré ce que pensaient les psychologues au début. "Il y a des enfants qui ont eu beaucoup de difficultés à l’école, de concentration, de comportement et avec l’autorité à cause de cet arrachement", explique Hannan Jamaï. "Au début on pensait que cela avait à voir avec un trauma de ce qu’ils avaient vécu en Syrie dans les camps. Mais après que certains enfants aient pu retourner chez leur mère, on a vu qu’ils n’étaient plus gênés par toutes ces difficultés."