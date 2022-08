Droit de suite : des armes belges en Arabie Saoudite via le Canada ? Les exportations d’armes wallonnes toujours aussi floues

De plus, le Parlement ne peut pas exercer son rôle de contrôle sur les exportations d’armes wallonnes puisque les rapports annuels en la matière sont tous publiés avec un an et demi de retard. "On n’a toujours pas le rapport de 2021 alors que nous sommes à mi-2022. Nous venons d’avoir celui de 2020 donc il est impossible de pouvoir exercer un contrôle démocratique puisque les armes qui ont été octroyées il y a un an et demi sont parties depuis longtemps."

C’est aussi ce que souligne le GRIP, le groupe d’information et de recherche sur la paix et la sécurité. Il soulève également un point interpellant qui concerne la destination de ces armes :"Pour les rapports portant sur l’année 2020, on a constaté que l’Arabie saoudite ne faisait pas partie des pays auxquels la Région wallonne avait octroyé des licences d’exportations. Mais le Canada a pris sa place et est devenu le plus grand client des armes wallonnes. Il faut y faire attention car la majorité des ventes des armes wallonnes au Canada entre 2018 et 2020 ont été réalisées dans le cadre d’un contrat de production de véhicules blindés et ces véhicules sont envoyés à l’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite est le destinataire final."