Retour en octobre 2015. Les juges de la jeunesse du tribunal de Bruxelles alertent : ils manquent d’effectifs. Sans renforts supplémentaires, ils ne prendront plus de dossiers supplémentaires. Du personnel temporaire est embauché et les juges n’ont pas dû mettre à exécution leurs menaces.

En juin 2020, rebelote, les juges expriment à nouveau leur mécontentement. Ils menacent de libérer tous les mineurs délinquants. Mais cette fois, ce n’est pas juste un avertissement. Plusieurs délinquants sont relâchés. Des renforts sont à nouveau promis.

Sept ans après, où en est-on ? Les juges sont-ils suffisamment nombreux ? La réponse avec Michèle Meganck, juge de la jeunesse au tribunal de Bruxelles. Elle était l’invitée de Stéphanie Lepage dans le "Droit de suite" sur la Première ce lundi matin.

Michèle Meganck est claire : "la réponse est toujours non". Les juges bruxellois ne sont pas encore assez nombreux : "En 2015, la promesse était de remplir les cadres et ce n’est toujours pas le cas", regrette la juge.

Aujourd’hui, on ne manque pas de juges de la jeunesse mais d’autres professions. "Le juge ne fait pas tout. Nous sommes des trios : un greffier, un juge, un employé. Nous sommes 14 juges, 14 greffiers, ce qui est suffisant. Par contre, au niveau du nombre des employés il y a de fameuses carences."

À cela s’ajoute le fait que les maladies et les congés de maternité ne sont pas remplacés. Résultat : "Il y a toujours des endroits où les choses coincent et où d’autres doivent faire le travail à la place de ceux qui ne sont pas là. Ça ralentit et ça complique le système", explique Michèle Meganck.

"Quand on dit qu’il faut être trois pour faire le travail et qu’on est que deux et demi pour le faire, fatalement, on travaille plus chacun.". Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles devrait compter 129 juges et il en manque seize. Un manque d’effectif dans une section affecte aussi les autres.