Droit de retrait à la STIB : 241 travailleurs sur 324 portent le dossier devant la Cour du Travail de Bruxelles

En avril de cette année, le tribunal du travail a donné raison à la direction de la Stib dans un litige portant sur le droit de retrait pendant la pandémie de Covid-19. Mais la pilule ne passe toujours pas auprès de la plupart des conducteurs de la société de transport public qui avaient refusé de prendre le volant pendant le confinement. Sur les 324 plaignants initiaux, il en reste 241 pour poursuivre la procédure en degré d'appel.

Les débats ne porteront plus sur le droit de retrait, dont le tribunal du travail a reconnu le principe. Mais bien sur le fait de savoir si la Stib avait bien pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses travailleurs dans le cadre d'une concertation sociale normale. Et, dès lors, si les conditions d'application du droit de retrait étaient ou non réunies. Les travailleurs réclament aussi le versement du salaire dont l'employeur les a privés en raison de leur absence.

L'avocate des plaignants tient à souligner le nombre exceptionnel de travailleurs ayant souhaité aller en appel, compte tenu de la longueur de la procédure en première instance (de décembre 2020 à avril 2023, dont six mois entre la fin des plaidoiries et le prononcé du jugement).