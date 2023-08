Droit d’asile : les associations de terrain critiquent la suspension de l’accueil des hommes seuls

Pour les acteurs de terrain, cette situation est intolérable. La Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) regrette la décision de la secrétaire d’État mais n’est pas étonnée : "C’est une pratique qui existe depuis deux ans", réagit Sotieta Ngo, la directrice générale du Ciré. "Nous avons des demandeurs d’asile qui ont un droit à avoir une place d’accueil et qui n’en bénéficient pas", poursuit la responsable du Ciré, rappelant les "milliers de condamnations en justice, au niveau européen et au niveau belge". Pour Sotieta Ngo, la secrétaire d'Etat de Moor "annonce ce qu’elle fait depuis deux ans, c’est-à-dire qu’elle n’accueille plus les hommes seuls".

Cette situation fait craindre au Ciré le pire pour l’hiver à venir. On craint de revivre le chaos de l’hiver dernier. "C’est intolérable, injustifiable en toutes saisons, mais c’est encore plus choquant de voir, en hiver, des êtres qui sont sans abri", réagit Societa Ngo. Elle souligne au passage "que les structures pour sans-abri, en ce compris celles qui ont des places pour les demandeurs d’asile, sont pleines". "On craint le pire", ajoute-t-elle.

Indignation aussi et incompréhension du côté du Samusocial pour qui "cette décision annonce également le renforcement prochain de la crise de l’accueil, alors que les besoins vont encore augmenter à l’approche de l’hiver". Le Samusocial regrette "l’absence totale d’information et de coordination avec les acteurs de terrain qui seront pourtant les premiers impactés par cette décision".

Pour le Samusocial, il faut "bien entendu assurer aux enfants et aux femmes un accueil", mais "l’État fédéral doit respecter ses obligations à l’égard de tous les candidats à l’asile". Et de réclamer des solutions "pour qu’aucun demandeur d’asile ayant droit à l’accueil ne soit contraint à dormir dehors".

La Ligue des familles dit, elle, avoir "pris connaissance avec consternation de l’annonce de la secrétaire d’Etat Nicole de Moor" La ligue rappelle au gouvernement ses obligations légales, notamment de "fournir un toit à tous les demandeurs d’asile pendant la durée de leur procédure, quelle que soit leur situation familiale". Les familles avec enfants "ne peuvent servir de prétexte pour laisser d’autres personnes dormir dans la rue", ajoute la Ligue.