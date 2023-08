Droit à la réparation : Apple change étrangement d’avis et soutient désormais la loi californienne

C’est une nouvelle que l’on n’attendait pas d’Apple. Mais l’entreprise de Cupertino a récemment adressé une lettre à la sénatrice californienne Susan Talamantes Eggman.

Dans cette lettre, on peut y lire qu’"Apple soutient la loi californienne sur le droit à la réparation afin que tous les Californiens aient un accès encore plus large aux réparations tout en protégeant leur sûreté, leur sécurité et leur vie privée." La marque à la pomme va même plus loin, indiquant créer des produits faits pour durer, "et s’ils doivent être réparés, les clients Apple disposent d’une gamme croissante d’options de réparation sûres et de haute qualité."

Soit un revirement de situation totalement inattendu de la part d’Apple, qui s’était jusqu’à présent fortement opposé à toutes formes de droit à la réparation. L’entreprise avait même été jusqu’à faire pression sur les élus locaux.

Évidemment, si la nouvelle est plutôt bonne pour les utilisateurs, elle l’est d’autant plus pour l’entreprise elle-même. Avec ce "petit" changement (du moins à son échelle colossale), Apple continue ainsi de protéger et valoriser son image de marque.