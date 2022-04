Droit à l’oubli : le délai d’attente après un cancer du sein bientôt réduit ?

Lorsque l’on souffre d’une maladie chronique ou que l’on a été traité pour un cancer, souscrire à une assurance solde restant dû pour un crédit hypothécaire ou un crédit professionnel est un véritable parcours du combattant. Et pour cause, avant d’attribuer une telle assurance, l’assureur se renseigne sur l’état de santé de l’emprunteur et sa capacité à rembourser son emprunt. Si les craintes concernant la survie de l’emprunteur sont trop importantes aux yeux l’assureur, le contrat peut être majoré d’importantes surprimes ou tout simplement refusé.

Toutefois, obtenir un crédit n’est pas impossible. Depuis 2019, la Belgique, comme d’autres pays européens, a instauré le "droit à l’oubli". Le principe est simple : permettre aux patients déclarés guéris depuis au moins 10 ans d’une affection cancéreuse de souscrire une assurance solde restant dû sans devoir payer une surprime liée à leurs antécédents de santé.

Deux grilles de référence annexes à cette loi prévoient même des modalités plus "soft" pour certains cancers et maladies chroniques : des délais inférieurs à dix ans, une surprime plafonnée, voire une interdiction de refus d’assurance.

Le cancer du sein fait partie de ces spécificités. Actuellement, les grilles prévoient un délai d’attente de 1 an après la fin du cancer "in situ" (lorsque la tumeur reste limitée à l’intérieur du tissu où elle a pris naissance) et un délai d’attente de 10 ans pour tous les autres stades.

Mais à la réflexion, une question se pose : ces délais ne sont-ils pas trop excessifs pour des petites tumeurs sans signe de gravité (y compris les cancers du sein opérables de stade I et II) ? Ne faudrait-il pas diminuer ces délais puisque les traitements aboutissent généralement à la guérison ?