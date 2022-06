Droit à l’IVG aux États-Unis : un juge suspend temporairement l’interdiction d’avorter au Texas

En conséquence, les avortements jusqu’à la sixième semaine de grossesse peuvent à nouveau être pratiqués dans cet État du Sud. Le juge examinera l’affaire sur le fond dans les prochains jours.

À la fin de la semaine dernière, la Cour suprême américaine a mis fin au droit fédéral à l’avortement, en annulant l’arrêt "Roe v. Wade". Par conséquent, tous les États peuvent désormais choisir par eux-mêmes. Cette décision a donné lieu à de nombreuses manifestations et laisse le pays toujours plus divisé, entre États progressistes et conservateurs.

L’arrêt "Roe v. Wade" de 1973 considérait que le droit à l’avortement était constitutionnel, et que les États ne pouvaient donc l’interdire. Durant 50 ans, les pro-life et les pro-choice ont livré des batailles juridiques et politiques afin de respectivement faire tomber ou préserver ce droit. L’actuelle Cour suprême, largement conservatrice, composée de quatre juges nommés par Donald Trump, a ainsi rendu une décision qui fait revenir le pays "150 ans en arrière", a déclaré Joe Biden.