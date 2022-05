Droit à l'avortement menacé aux Etats-Unis : des conséquences "néfastes" sur l’économie ?

Un retour sur le droit à l’avortement aux Etats-Unis aurait des conséquences "très néfastes sur l’économie", empêchant des femmes de continuer leurs études et gagner correctement leur vie, augmentant leurs chances de tomber dans la pauvreté, a averti mardi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

"Je crois que retirer le droit des femmes à décider quand, et si, elles veulent avoir des enfants, aurait des effets très néfastes sur l’économie et ferait régresser (la condition des) femmes de plusieurs décennies", a déclaré la ministre de l’Economie et des Finances de Joe Biden, lors d’une audition au Sénat.