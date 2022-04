Droit à l’avortement : en Pologne, Justyna Wydrzyńska risque trois ans de prison

Face à cette situation, l’activiste lui a alors envoyé un paquet de pilules abortives. Le mari d’Anna, qui surveillait les communications de sa femme, a appelé la police. Les pilules de Justyna ont été confisquées et son domicile a été perquisitionné. Les pilules confisquées par la police dans l’appartement de Justyna contenaient du mifepristone et du misoprostol, deux médicaments figurant sur la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle est depuis accusée d’avoir aidé une femme à avorter illégalement et de posséder des médicaments abortifs sans autorisation.

Le collectif Abortion Dream Team fait partie d’Avortement sans frontières (Aborcja Bez Granic), une coalition de six ONG polonaises et internationales qui soutient les femmes dans le pays qui ont besoin d’avorter à l’étranger ou d’obtenir des médicaments abortifs pour interrompre une grossesse à domicile, en toute sécurité. "L’accompagnement que fournit Justyna Wydrzyńska est vital. Mais, au lieu de valoriser son travail et de le reconnaître d’utilité publique, les autorités polonaises la harcèlent comme bon nombre de militantes et de militants dans le pays", souligne Amnesty International. L’organisation a lancé une pétition pour la soutenir.