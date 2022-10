Droit à l'avortement : en Italie, la région du Piémont va verser 400.000€ à des associations pro-vie

Pour Martina Avanza, la mesure mise en place par la région du Piémont est davantage symbolique car les "400.000€ vont très vite s’écouler", explique-t-elle. Mais elle n’en reste pas moins importante. Selon la chercheuse, ces organisations pro-vie tiennent à être "reconnues comme des partenaires parmi tant d’autres qui s’occupent de la grossesse et de l’IVG. Elles deviennent ainsi institutionnelles et acceptables. Tout le monde est d’accord pour dire que si une femme ne veut pas avorter, elle doit pouvoir le faire". Il s’agit d’une méthode "stratégiquement plus intelligente pour attaquer les droits", continue la chercheuse.

La région prévoit la possibilité d’ouvrir des guichets de ces associations - déjà présentes physiquement dans certains hôpitaux - au sein des plannings familiaux publics. "Si cela devient banal de les avoir dans les plannings familiaux, on peut imaginer qu’un jour elles puissent mener les entretiens en vue d’une IVG, par exemple", avertit la chercheuse.

Ce fonds, accordé par le Piémont aux associations pro-vie, s’inscrit donc dans une politique plus globale ayant pour effet de limiter l’accès à l’avortement. En 2020, par exemple, la région avait déjà émis une circulaire interdisant les IVG médicamenteuses dans les plannings familiaux publics, limité aux hôpitaux l’accès est plus lent et compliqué, et insistant sur l’intervention d’associations notamment pro-vie dans les structures hospitalières.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Dans une interview accordée à l’association pro-vie Pro vita & Famiglia, le conseiller piémontais Maurizio Marrone confiait son ambition de faire de cette région du Nord une cheffe de file des politiques pro-vie. Un pari en passe d’être gagné puisqu’elle en a déjà inspiré d’autres dans le pays.

Plus au sud, la région de la Ligurie va examiner une loi prévoyant des guichets pro-vie dans tous les lieux où sont pratiquées les IVG. Au niveau national, lors de sa campagne Giorgia Meloni avait répété ne pas vouloir supprimer le droit à l’IVG mais s’était, elle aussi, concentrée sur la nécessité de donner des alternatives aux femmes qui veulent avorter pour des raisons économiques.