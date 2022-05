Droit à l’avortement aux États-Unis : le combat d’une médecin néerlandaise, Rebecca Gomperts

Et ne s’arrêtant pas sur sa lancée, le docteur porte encore sur les fonts baptismaux "Aid Access" un centre installé en Autriche et qui travaille en coopération avec des prestataires d’IVG aux États-Unis. Objectif : envoyer des médicaments abortifs par courrier, dans le contexte de plus en plus restrictif des USA.

Presque immédiatement Aid Access se heurte à l’administration Trump et à la FDA, l’Administration fédérale de l’alimentation et du médicament. Le docteur est mis en demeure, elle refuse d’obtempérer. Les versements à son association sont bloqués et les colis à destination des femmes bloqués. Il en faut plus pour décourager Rebecca Gomperts. Elle intente un procès au ministre américain de la santé et à la FDA.

4 années difficiles, mais aujourd’hui, avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison blanche les choses ont changé. Depuis décembre 2021, la FDA autorise l’envoi de pilules abortives par voie postale.

Avec l’actualité liée à la cour suprême américaine, Aid Access croule sous les demandes. "Il y a eu une avalanche de demandes ces derniers jours", a expliqué à l’AFP Rebecca Gomperts. Le docteur parle même d’un sentiment de panique. "Ce n’est pas seulement quand ça entre en vigueur. Les gens se rendent déjà compte d’à quel point ils sont vulnérables."