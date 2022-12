Drogues : les Pays-Bas livrent à l'Australie le "El Chapo d'Asie"

Les Pays-Bas ont livré à l'Australie le baron de la drogue Tse Chi Lop (59), considéré comme le "El Chapo d'Asie". Ce Canadien d'origine chinoise est suspecté de trafic d'héroïne et de drogues synthétiques, et serait à la tête du groupe mafieux Sam Gor, également connu sous le nom de "The Company".

Parmi les trafiquants de drogues les plus recherchés du monde, le quinquagénaire avait été arrêté à l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas en janvier 2021, avec la collaboration avec les autorités australiennes, ce pays réclamant son extradition. Il a été présenté devant un procureur australien jeudi à Melbourne. La police australienne assure qu'il risque la prison à perpétuité pour son commerce de méthamphétamine en cristaux entre 2012 et 2013.

Il n'est poursuivi "que" pour 20 kilos, pour une valeur de revente de 4,4 millions de dollars australiens (environ 2,8 millions d'euros). Mais selon les médias australiens, ce trafiquant de drogues serait responsable de 70% des stupéfiants acheminés dans l'île-continent.

Le Canadien avait été intercepté en janvier 2021 alors qu'il se déplaçait de Taïwan - où il résidait - vers le Canada. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le trafic de méthamphétamine en cristaux ( "crystal meth") du groupe Sam Gor a généré entre 8 et 17,7 milliards de dollars en 2018. De larges sommes sont blanchies via des casinos, hôtels et projets immobiliers en Asie du Sud Est.