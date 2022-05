Drogues : le marché de la métamphétamine en expansion en Belgique

L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies mène chaque année une analyse des eaux d’égout dans 75 villes européennes. Et il en ressort que la Belgique, surtout Anvers, est parmi les taux les plus élevés de drogues dans ces échantillons.

La drogue peut se retrouver dans les eaux usées, soit parce qu’on l’y a jeté volontairement, par exemple pour échapper à un contrôle de police, soit elle s’y retrouve via l’urine ou les matières fécales des consommateurs. Le dernier rapport montre une augmentation de la présence de cocaïne, d’amphétamines, de métamphétamine et d’ecstasy dans les eaux usées de Bruxelles, mais aussi dans les eaux usées d’Anvers. Ce qui confirme son statut de plaque tournante de la drogue en Europe, notamment via son port.

On en parle avec Maurizio Ferrara, psychologue clinicien à l’ASBL Infor Drogues, spécialisé dans l’accompagnement des addicts à la méthamphétamine.