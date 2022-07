"Drogue-moi à la tendresse", les slogans du festival Les Ardentes passent mal pour certains collectifs liégeois

Contactée, Justine Marchi, chargée de communication pour le festival, se dit "étonnée" car les deux collectifs féministes ont été contactés par Les Ardentes en vue du projet Synka. Aussi bien "À nous la nuit" que le collectif "Et sœur ?" nous le confirment mais soulignent avoir été contactés "une seule fois et puis plus rien".

"C’est vrai, répond Justine Marchi. Parce qu’à un moment, nous ne sommes rendu compte que nous ne pourrons pas contenter tout le monde. Et les revendications de ces collectifs s’éloignaient de notre objectif de sensibilisation, étant donné leur engagement féministe. C’est pour cela que nous nous sommes associés au Conseil de la nuit de la Ville de Liège qui regroupe toutes ces associations et s’en fait le porte-parole ". Les deux collectifs se démarquent de cette affirmation. "Non, le Conseil de la nuit n’est pas assez spécialisé sur cette question", reprend Éléonore Goffin. Un festival comme Les Ardentes, même si les gens ne sont pas là pour refaire le monde, est super important pour déconstruire certaines choses et faire réfléchir les gens et les jeunes, aussi avec une lecture féministe. C’est le moment pour faire circuler des informations importantes. C’est triste que cela ne soit pas le cas cette année."

Nous avons voulu mettre le doigt sur ce sujet mais avec une touche légère