Drogue et crime organisé dans les grandes villes : le Fédéral et les bourgmestres cherchent des solutions

A cette réunion avec les bourgmestres des grandes villes, le gouvernement fédéral est venu avec "des choses à présenter", comme l'a dit le Premier ministre, Alexander De Croo. "Par exemple l'approche administrative communale qui donne la possibilité à un bourgmestre d'intervenir pour fermer certains commerces quand il y a de grandes indications que c'est une couverture pour des activités criminelles", explique le Premier ministre.

Renforcement prévu pour la police fédérale

Le Premier ministre rappelle aussi les moyens additionnels prévus pour renforcer la police fédérale. "Entre l'année prochaine et 2024, on fera 310 millions d'euros en plus, le recrutement de 1000 personnes en plus, dont 400 personnes pour la police judiciaire fédérale", explique le Premier. Sa ministre de l'Intérieur abonde dans le même sens.

L’innovation et les nouvelles technologies sont également au cœur de la police de demain. Via le plan de relance, un budget d'investissement de 79 millions d'euros a été alloué pour financer le projet I-Police et près de 20 millions sont prévus pour accélérer la numérisation, a aussi communiqué le gouvernement.

Et de rappeler aussi, du côté du Premier ministre le résultat d'opérations comme celle qui a permis le démantèlement du système de communication SKY ECC. " Avec Sky ECC, nous avons pu mettre des chiffres sur l’ampleur du défi auquel nous sommes confrontés, nous avons pu mettre des images sur la gravité des faits et nous avons surtout constaté que, comme dans d’autres pays voisins, la criminalité organisée s’étend à toutes les régions du pays et surtout aux villes centrales ", souligne le Premier ministre Alexander De Croo.

Et de plaider, dans le chef du Premier, pour "une méthode de coopération structurelle".

Du côté de la Justice, plus spécifiquement pour Anvers, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, confirme "la création d'un Procureur du Port". Il prévoit aussi de "renforcer la justice, notamment en créant une chambre supplémentaire à Anvers". Suite à Sky ECC, le parquet d'Anvers a été renforcé de 21 employés, dont des procureurs. Le budget 2023 prévoit le recrutement de 3 procureurs supplémentaires. Au niveau de la police judiciaire fédérale, 211 enquêteurs ont été recrutés depuis le début de la législature. 195 détectives supplémentaires seront ajoutés. Les enquêtes sur les flux financiers à l'origine des organisations criminelles ont été pointées comme prioritaires. Pour les mener à bien, il a aussi été décidé d'engager des magistrats de l'exécution pénale supplémentaires auprès des parquets : 6 procureurs généraux suppléants supplémentaires, 12 experts et de 6 assistants. Une majorité d’entre eux ont déjà été recrutés.

Toujours à Anvers, l'objectif est d'atteindre un taux d'inspection de 100% des containers dans le Port d'Anvers. 70 millions d'euros ont été budgétisés pour permettre le recrutement de 108 douaniers supplémentaires.

Reste à voir si tout cela suffira à rassurer les bourgmestres des grandes villes et à les aider à lutter contre la grande criminalité et le trafic de drogue.