Drogue en Belgique : le point sur un marché criminel juteux, étendu et accro au blanchiment d'argent

Selon une étude publiée par l’institut Sciensano, 7% de la population belge consommerait régulièrement du cannabis, et de la cocaïne pour 1,5%. Ça représente donc un marché potentiel énorme pour ce secteur illégal. La cocaïne coûte cher, comme l’explique à notre micro Michaël Dantinne, professeur de criminologie à l’Université de Liège. Le marché est juteux, et fait aussi d'"offres promotionnelles", comme on peut les rencontrer dans l'économie classique. Cela pousse donc à la "poly-consommation" et à la prolifération des "polycriminels" souligne le criminologue. Les narco-trafiquants procèdent aussi à de l'économie circulaire, des "circuits-courts" comme pour la production de cannabis.