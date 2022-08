Drogue : de plus en plus de "dumpings", des dépôts clandestins de déchets chimiques, en province de Liège

Une fois que la drogue est produite, il faut ensuite se débarrasser de ces déchets chimiques. Etienne Dans : "Les criminels vont soit les abandonner dans leur laboratoire, soit les larguer dans la nature, le long des chemins, dans les bois, voire dans des véhicules volés qui sont abandonnés le long des routes".

Et la quantité de déchets est impressionnante. On estime généralement que pour produire un litre d’amphétamine sous forme d’huile, quinze à vingt kilos de déchets toxiques sont produits.

Phénomène en recrudescence

Le phénomène des dumpings, les dépôts clandestins de produits chimiques, prend de l’ampleur. Etienne Dans du CRU : "Depuis trois-quatre ans, on a une augmentation de nos interventions. De plus en plus de laboratoires sont découverts. Concernant les dumpings, il y a eu un pic en 2018. Et maintenant, ça repart à la hausse. Ce qui est nouveau, c’est que cela dépasse les frontières des provinces d’Anvers et du Limbourg pour arriver jusque dans la région liégeoise", constate le policier.