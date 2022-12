Drogue dans les envois postaux et sur les passagers : Brussels Airport est, malgré lui, une plaque tournante de ce type de trafic

Le réseau postal belge est utilisé par les trafiquants pour envoyer la drogue là où il y a de l’argent à gagner. La drogue synthétique est produite aux Pays-Bas ou en Belgique. Cette drogue, les trafiquants la conditionne dans des courriers et colis expédiés via le réseau de poste belge afin de l’expédier dans le monde. Etats-Unis, Amérique du Sud, sud-est de l’Asie et Océanie sont les principales zones de destinations des colis et courriers que les trafiquants font passer par la poste belge.

Pour envoyer la drogue, les criminels ne manquent pas d’imagination. Ainsi, de la cocaïne a été retrouvée dans des paquets de café à destination de l’Australie. 10.000 buvards imprégnés de LSD, dont la valeur est estimée à 13 euros/pièce étaient cachés dans la couverture d’un livre à destination de l’Australie. Des boîtes de légumes destinées au Vietnam contenaient 10.000 comprimés d’XTC dont la valeur marchande est estimée à 30 euros/pièce. Des trafiquants ont aussi tenté d’exporter de la kétamine vers Dubaï en la cachant dans des piles de bols à soupe.

Les douanes belges constatent aussi que les trafiquants font preuve de créativité pour séduire les consommateurs et attirer leur attention. Elles ont ainsi saisi des cachets de drogues synthétiques à l’effigie de jeux vidéo, comme Fortnite ou Donkey Kong ou frappées du logo de Maserati ou de Netflix, par exemple.

Les douanes sont aussi à l’affût du Fentanyl, une drogue jugée dangereuse et inquiétante. Il s’agit d’un opiacé de synthèse aux capacités euphorisantes, considéré comme 40 à 50 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus fort que la morphine. Il fait des ravages aux Etats-Unis, mais est encore peu répandu en Europe. Jusqu’à présent, les douanes belges en ont saisi 10 grammes.