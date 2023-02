Drogue à Anvers : Bart De Wever sceptique quant aux mesures prises lors du Conseil national de sécurité

Le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever s’est montré sceptique quant à l’issue du Conseil national de sécurité (CNS) qui était consacré jeudi au problème des violences liées au milieu de la drogue. "Je le croirai quand je verrai les budgets", a-t-il déclaré vendredi dans l’émission De Ochtend sur Radio 1.

Au terme du CNS, le gouvernement fédéral a proposé une approche globale pour lutter contre la criminalité liée à la drogue dans notre pays. Le port d’Anvers étant une plaque tournante du commerce international de la cocaïne, ce plan se concentre en grande partie sur Anvers. Il prévoit notamment un renforcement de la police maritime et un meilleur contrôle du personnel et des conteneurs à haut risque. Un commissaire national à la drogue serait également chargé de la coordination des opérations. "Si les ressources sont effectivement prévues dans le budget, j’y croirai", a réagi Bart De Wever. Ce dernier s’est toutefois dit "reconnaissant" que le Conseil de sécurité nationale ait été convoqué et que des décisions concrètes aient été prises. "Mais c’est en traînant des pieds et après qu’une enfant est morte", a-t-il ajouté, faisant référence au décès d’une enfant de 11 ans tuée début janvier lors d’une attaque par balles à Merksem que l’édile relie au milieu de la drogue.