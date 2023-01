Dries Vanthoor et WRT remportent à nouveau les 24 Heures de Dubaï, Maxime Martin et Valentino Rossi sur le podium

Sur des stratégies différentes, les voitures s'échangeaient régulièrement la première place au gré des ravitaillements. Mais le 26e et dernier changement de leader a eu lieu à 20 minutes de la fin, lorsque la Porsche a dû passer une dernière fois par la voie des stands pour un rapide ravitaillement lui permettant de finir la course. La BMW, pilotée par Dries Vanthoor, a repris la tête à ce moment-là pour s'imposer avec 21 secondes d'avance. Pour WRT, le succès est total puisque la deuxième voiture, pilotée par Maxime Martin/Valentino Rossi/Max Hesse/Timothy Whale/Sean Gelael (Bel/Ita/All/G-B/IdN) termine sur la plus petite marche du podium à deux tours des vainqueurs. Du côté des autres belges, belle cinquième place au classement général pour l'Audi R8 LMS GT3 de Frédéric Vervisch/Maxime Soulet/Mathieu Detry/Olivier Bertels, qui étaient accompagnés par l'Allemand Benjamin Mazatis.

Après des problèmes en début de course, la Porsche 911 GT3 R de Tom Boonen a terminé à la 21e place. Enfin, victoire en classe TCR pour l'Audi RS3 LMS de l'équipe belge AC Motorsport. L'équipage était emmené par l'Anversois Sam Dejonghe, acommpagné par le Français Stéphane Perrin et les Suisses Yannick Mettler et Miklas Born.