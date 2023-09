Dries Van Langenhove et six coprévenus de "Schild & Vrienden" devant le tribunal correctionnel de Gand pour racisme et négationnisme

Le dossier "Schild & Vrienden" enfin devant la justice. Son leader, l’ex-député fédéral Dries Van Langenhove, et six autres membres sont attendus ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Gand. Ils doivent répondre de faits de racisme, discrimination et négationnisme.

Des faits révélés par les médias

C’est le 5 septembre 2018 que le magazine "Pano" de la VRT avait fait largement connaître "Schild & Vrienden", mouvement nationaliste flamand, extrémiste, reposant sur des dizaines de jeunes étudiants au profil un peu BCBG, mouvement actif dans certaines manifestations et surtout très actif sur les réseaux sociaux.

Son leader, fondateur et porte-parole : Dries Van Langenhove, 25 ans alors, étudiant en droit de l'Université de Gand et d’ailleurs membre étudiant élu du conseil d’administration.

Le reportage présente prises de parole en interne, discours publics, images d’actions du groupe et surtout des centaines de messages postés sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans des groupes de discussions fermés, avec des propos souvent haineux, racistes, antisémites, sexistes, agressifs.

Dès le lendemain, 6 septembre 2018, la justice enclenche une enquête, avec perquisitions, saisies de matériel, auditions, inculpations… Sauf qu’entretemps, Dries Van Langenhove, surfant sur sa nouvelle "popularité", était devenu député indépendant sur liste du Vlaams Belang – élu en Brabant flamand avec 39.000 voix de préférence -, il faudra lever son immunité. Ce qui ne sera fait qu’en mars 2021 par la Chambre.

Infractions relativement inédites

Malgré de nombreux retards, reports, recours pour tenter de récuser juge et tribunal, il est finalement renvoyé – avec 6 acolytes – devant le tribunal correctionnel de Gand. Et ce pour infractions à la loi du 20 juillet 1981 sur le racisme, pour incitation à la discrimination, la haine, la violence et à la ségrégation (article 20), diffusion d’idées basées sur la supériorité d’une race et incitation à la haine raciale (article 21), appartenance à un groupement prônant la discrimination de manière ouverte et répétée (article22) – des articles qui avaient notamment permis déjà de condamner trois ASBL du parti qui s’appelait alors Vlaams Blok – et enfin infraction à une disposition de la loi anti-négationnisme, avec ici globalement une certaine "glorification" du régime nazi.

Dries Van Langenhove, qui a démissionné de son poste de député en février 2023 pour se consacrer à sa défense, et ses six coprévenus risquent jusqu’à un an de prison et plusieurs milliers d’euros d’amendes. S'ajoute aussi une prévention de détention d'armes à propos de la possession d'un spray poivré.

Unia (l’ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), la Ligue flamande des Droits de l’homme, l’Université de Gand et deux particuliers (l’ex-juge Henri Heymans et la journaliste Jihad Van Puymbroeck) se sont constitués parties civiles. Sauf retard, le procès en audience unique devrait se tenir dans la journée de mardi, le verdict étant attendu dans les prochaines semaines.

On verra à l'entame des débats du jour si la défense de Dries Van Langenhove ne fait pas une nouvelle tentative de récusation du président du tribunal, ce qui pourrait entraîner là un énième report dans ce dossier vieux désormais de cinq ans...